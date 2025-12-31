Cronaca

Genova: calcinacci dalla chiesa di San Giovanni, chiusa via Prè

di Redazione

21 sec

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo le parti pericolanti

Un tratto iniziale di via Prè, tra piazza della Commenda e salita San Giovanni, è stato chiuso al traffico dalla polizia locale dopo la caduta di calcinacci dalla chiesa medievale di San Giovanni.


Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo le parti pericolanti. Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo dei tecnici comunali per valutare gli interventi necessari e verificare l’eventuale rischio di ulteriori distacchi.

