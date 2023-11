Genova, Bucci: "La Sopraelevata resterà in piedi finché non avremo il tunnel subportuale"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Prima si fa il nuovo tunnel subportuale di Genova, quando si vedrà che funziona si inizierà a parlare della Sopraelevata. Il progetto dell'uscita del tunnel in via Madre di Dio aveva un'interferenza con la Sopraelevata, ma sarà cambiato perché il tunnel non deve avere alcuna interferenza". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine dell'assemblea di Confindustria Genova confermando che il progetto del tunnel subportuale sarà modificato per evitare interferenze con la strada Sopraelevata.

"È ovvio che la Sopraelevata resterà in piedi fino alla fine del tunnel - ribadisce il sindaco - perché sennò blocchiamo la città. Poi qualcuno deciderà, ma non penso che sarò io che, comunque, lascerò i miei suggerimenti".

Il primo cittadino smentisce le indiscrezioni di stampa sui ritardi dovuti al piano di utilizzo delle terre da scavo del tunnel. "Io non riesco a capire il problema, a me non risultano intoppi - afferma - per me il problema è già risolto, lo approfondiremo, ma non sono al corrente di sorprese".