Genova, Bucci al congresso Uiltrasporti: prima uscita pubblica dopo la rielezione

di Anna Li Vigni

Al XI° Congresso regionale Uiltrasporti Liguria, presso il Tower Hotel Genova Aeroporto, partecipa il sindaco di Genova confermato alla guida della città per i prossimi 5 anni

"Un grande lavoro, un grande risultato anche per i municipi, quindi avremo una città che collaborerà sotto tutti i punti di vista per raggiungere i risultati che vogliamo e soprattutto per diventare una grande città internazionale". Queste le parole del sindaco Marco Bucci alla sua prima uscita pubblica dopo la rielezione.

Tra i temi in scaletta anche le grandi opere che secondo Bucci disegneranno il capoluogo ligure di domani.