Genova Brignole, mobilitazione collettiva per salvare la tabaccheria di Mirella Strata

Genova si mobilita per la tabaccheria di Mirella Strata, storico punto di riferimento della stazione di Genova Brignole, oggi a rischio chiusura. Clienti abituali, residenti, commercianti e pendolari hanno dato vita a una rete spontanea di solidarietà per sostenere un’attività che da anni rappresenta molto più di un semplice esercizio commerciale. A Telenord parlano la stessa titolare e il dipendente Manuele Capitaneo, oltre a numerosi clienti.

La tabaccheria è da sempre un luogo di passaggio quotidiano, ma anche di relazioni e piccoli gesti di comunità: un saluto, una parola scambiata, un servizio essenziale. La possibile serrata ha acceso un forte senso di appartenenza, trasformando la preoccupazione individuale in un’azione collettiva.

Nei giorni scorsi sono partite iniziative di sostegno che vanno dalla raccolta firme agli appelli sui social network, fino al passaparola tra i cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull’importanza di tutelare le attività di prossimità. In molti sottolineano come la chiusura della tabaccheria rappresenterebbe l’ennesima perdita per il tessuto commerciale di Brignole, già messo alla prova da anni di difficoltà economiche e cambiamenti urbani.

La vicenda di Mirella Strata è diventata così simbolo di una battaglia più ampia: quella per la difesa dei negozi storici e del ruolo sociale che svolgono nei quartieri. Una mobilitazione che racconta una città capace di reagire, stringendosi attorno a chi, con il proprio lavoro quotidiano, contribuisce a mantenerne viva l’identità.

