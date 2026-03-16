Genova, ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale scoperto durante un trasloco

Momenti di apprensione in via Ayroli, al confine tra i quartieri genovesi di Marassi e San Fruttuoso, dove durante alcune operazioni di trasloco all’interno di un appartamento è stato scoperto un oggetto sospetto.

L’oggetto, dopo una prima verifica, è stato riconosciuto come possibile ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l’allarme e sul posto è stata contattata la centrale operativa del 112, che ha disposto l’intervento degli artificieri per gli accertamenti necessari.

In via precauzionale le autorità hanno deciso di procedere con la temporanea evacuazione dell’intero edificio, in attesa dell’arrivo degli specialisti. Saranno proprio gli artificieri a stabilire con precisione la natura dell’oggetto, verificare l’eventuale livello di pericolosità e decidere se procedere con la neutralizzazione o con un brillamento controllato.

Nel frattempo la polizia locale ha provveduto a regolare la viabilità nella zona per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Ulteriori aggiornamenti sono attesi al termine dell’intervento degli artificieri.

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