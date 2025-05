Genova Bolzaneto, allarme Siap e 'Non solo Borgo': “Situazione insostenibile tra degrado, rifiuti e silenzi istituzionali”

Emergenza sanitaria e ambientale nel quartiere genovese di Bolzaneto. A denunciarla, in un comunicato congiunto, sono la Segreteria Provinciale del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) di Genova e il Comitato civico “Non solo Borgo”. Sotto accusa, la gestione dell’impianto AMIU di smaltimento rifiuti in via Sardorella, situato in una zona densamente popolata e adiacente alla caserma “Nino Bixio”, sede di diverse articolazioni della Polizia di Stato.





Secondo quanto riportato da Roberto Traverso (nella foto) Segretario Provinciale SIAP e componente della Segreteria Nazionale, e Massimiliano Pettinari, Presidente del Comitato “Non solo Borgo”, la presenza dell’impianto sta creando una condizione insostenibile, con miasmi persistenti e un’invasione di insetti, soprattutto durante i mesi caldi. Una situazione che mette a rischio la salute non solo dei residenti ma anche del personale delle forze dell’ordine impiegato nella caserma.





Il problema, sottolineano i firmatari, è reso ancora più grave dalla gestione poco trasparente della comunicazione tra le istituzioni. La dirigenza del Reparto Mobile ha emesso una direttiva interna che consiglia al proprio personale di evitare alcune aree durante le operazioni di demuscazione, evidenziando indirettamente la pericolosità delle stesse. Tuttavia, nessuna misura simile è stata adottata per il personale di altri reparti, come l’UPG della Questura di Genova o il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, che condividono gli stessi spazi.





Anche la popolazione residente e il Comitato “Non solo Borgo” denunciano la totale mancanza di informazioni ufficiali da parte dell’ASL competente, mentre cresce la preoccupazione per la mancanza di una valutazione del rischio biologico, obbligatoria secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.





Ma non finisce qui. All’interno della caserma “Nino Bixio” permangono da oltre cinque anni cumuli di macerie mai rimossi, nel punto in cui dovrebbe sorgere una nuova struttura per l’Ufficio Immigrazione. A pochi metri, è già in costruzione un nuovo campo Sinti, un intervento urbanistico che ha sollevato ulteriori preoccupazioni per l’impatto sul tessuto sociale e ambientale della zona.





A fronte di queste problematiche, SIAP e Comitato riconoscono l’atteggiamento collaborativo della presidenza uscente del Municipio Valpolcevera, che si è espressa contrariamente alla costruzione del campo Sinti e ha manifestato disponibilità ad affrontare il nodo ambientale legato ad AMIU. Tuttavia, né il Municipio né gli organi sindacali risultano essere stati coinvolti nei progetti legati alla caserma.





Da qui le richieste urgenti: una valutazione trasparente dei rischi ambientali e sanitari in via Sardorella, la piena tutela di tutto il personale della Polizia di Stato, l’apertura di un tavolo interistituzionale con Comune, Questura, AMIU, ASL, e rappresentanze civiche e sindacali, e un confronto pubblico sull’intero assetto urbanistico dell’area.





“La salute dei lavoratori e dei cittadini non è negoziabile – dichiarano Traverso e Pettinari – Le istituzioni devono dare risposte concrete e trasparenti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.