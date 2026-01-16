Genova, blu area: parcheggi gratuiti per abbonati Amt e nuove agevolazioni per i neogenitori

La giunta comunale ha approvato le modifiche al regolamento della sosta a pagamento, con l’obiettivo di incentivare l’uso del trasporto pubblico e facilitare l’accesso al centro città. La proposta, presentata dall’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti, introduce importanti novità per i parcheggi di interscambio e per i genitori con figli piccoli.

Da subito, tutti i titolari di abbonamento annuale Amt – urbano, urbano+extraurbano e ordinario a tariffa intera – potranno usufruire della sosta gratuita per l’intera giornata nei 12 parcheggi di interscambio distribuiti tra i diversi municipi: Centro Est (via Boccanegra, piazza Ortiz, Lagaccio), Centro Ovest (via Fillak, Dinegro, via di Francia, via Scappini, via Scarsellini), Valpolcevera (piazzale Palli), Ponente (molo Archetti) e Media Val Bisagno (ponte Fleming a Molassana). Il costo massimo mensile degli abbonamenti per residenti e attività economiche rimane invariato.

Un’ulteriore novità riguarda i genitori residenti nell’area metropolitana: sarà possibile richiedere un abbonamento annuale agevolato per la sosta in tutte le Blu Area, valido durante la gravidanza e fino al compimento del secondo anno del bambino o della bambina. La richiesta va presentata a Genova Parcheggi, allegando documento di identità, patente, certificazione del veicolo e documentazione medica o del neonato.

Secondo Robotti, «con queste modifiche puntiamo a favorire l’uso del mezzo pubblico anche per chi arriva da fuori città e a sostenere concretamente le famiglie con bambini piccoli».

