Genova, bloccata un’auto noleggiata e mai restituita: quattro denunciati, una donna arrestata perché ricercata

Un’auto a noleggio, presa a Roma e mai riconsegnata, è stata intercettata e fermata a Genova dalla Polizia di Stato. A bordo quattro persone, tutte prive di documenti, tra cui una donna di 26 anni, destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Firenze. La donna è stata arrestata, mentre gli altri tre sono stati denunciati per ricettazione.

La ricerca del veicolo - Il mezzo, secondo la denuncia dell’amministratore della società di noleggio, risultava in movimento a Genova grazie al segnale GPS. Il contratto era intestato a un soggetto irreperibile, che non rispondeva al telefono. Le volanti dell’U.P.G.S.P., su segnalazione del Centro Operativo Telecomunicazioni, hanno quindi localizzato l’auto in via Gramsci, dove il proprietario è riuscito a bloccarla da remoto.

Fermo e controlli – Gli agenti hanno identificato i quattro occupanti, tutti privi di documenti. Il conducente, un 26enne, ha dichiarato di aver ricevuto l’auto da un amico, intestatario del noleggio. L’uomo, inoltre, non aveva una patente idonea per il veicolo e per questo è stato sanzionato.

Sequestro e denaro – Nel bagagliaio dell’auto sono state trovate numerose valigie, contanti per circa 10.000 euro in diverse valute, vari smartphone e gioielli. Un dettaglio che ha fatto ipotizzare un possibile tentativo di fuga all’estero.

L'arresto e le denunce – Dagli accertamenti in Questura è emerso che la 26enne peruviana era ricercata e destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare. Per questo è stata trasferita nel carcere di Pontedecimo. Gli altri tre uomini – un 26enne cubano, un 31enne argentino e un 37enne peruviano – avevano precedenti per reati contro il patrimonio ed erano già stati segnalati per vari illeciti in diverse città italiane. Il 31enne argentino è stato inoltre denunciato per falsità materiale, poiché trovato in possesso di un permesso di guida internazionale con evidenti anomalie e timbri sospetti. Il documento è stato sequestrato.

