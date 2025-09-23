Genova: bimbo caduto da terrazzo, si indaga anche su carenze struttura

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’incidente che ha coinvolto un bambino di sette anni, precipitato la scorsa settimana dal terrazzo della sua scuola nel quartiere di Voltri. Il piccolo frequenta il polo Res, struttura dedicata ai bambini con esigenze educative speciali.

L’indagine, coordinata dalla pm Patrizia Petruzziello, mira ad accertare non solo la dinamica dell’episodio, ma anche eventuali omissioni nei lavori di manutenzione e inadeguatezze strutturali. A tal fine, la magistratura ha incaricato la squadra mobile – guidata da Carlo Bartelli e dal vice Federico Mastorci – di acquisire la documentazione tecnica e di effettuare rilievi sul posto.

Nel frattempo, sono stati ascoltati tutti i membri del personale presenti quel giorno. Le indagini si concentrano ora su chi avesse in carico il bambino nella giornata dell’incidente, dato che l’insegnante titolare era assente per malattia. Secondo quanto ricostruito finora, il bambino sarebbe rimasto senza supervisione per almeno 20 minuti: un tempo sufficiente per salire una rampa di scale senza parapetto, accedere a una porta finestra e raggiungere il terrazzo dal quale è poi caduto. L’area, in teoria, avrebbe dovuto essere inaccessibile agli studenti.

Al momento, il fascicolo è aperto contro ignoti con l’ipotesi di abbandono di minore aggravato dalle lesioni gravissime. Tuttavia, non si esclude che i vertici della struttura o i coordinatori possano essere iscritti nel registro degli indagati nelle prossime ore: si tratterebbe di un atto dovuto, necessario per garantire la loro partecipazione a eventuali accertamenti tecnici non ripetibili.

Va ricordato che in quella sezione del polo Res sono presenti 13 alunni con bisogni speciali, ciascuno dei quali dovrebbe essere seguito da un operatore dedicato. Giovedì scorso, secondo quanto riferito, il numero del personale presente era comunque superiore agli studenti.

