Genova Beach Soccer nella storia: per la prima volta si qualifica ai play-off scudetto

Un traguardo storico per la Genova Beach Soccer: per la prima volta nelle sei partecipazioni alla Serie A – Poule Promozione, il club ligure accede ai playoff per la qualificazione alla Poule Scudetto, la massima categoria del beach soccer italiano.

Il risultato è maturato al termine della tappa decisiva di Tirrenia, dove si sono disputate le ultime due giornate della fase regolare. La squadra guidata da Llorenç Gómez, ex Pallone d’Oro alla sua prima esperienza da allenatore, ha superato il Chiavari Beach Soccer per 6-3 in un derby molto sentito. Il successo ha condannato Chiavari alla retrocessione, mentre ha consegnato tre punti fondamentali ai biancorossi. La seconda sfida, decisiva per la qualificazione, ha visto il Genova affrontare il Sicilia Beach Soccer in uno scontro diretto con Terracina anch’essa in corsa. Nonostante la sconfitta per 5-3, la differenza reti negli scontri diretti ha premiato la formazione ligure, che accede così per la prima volta nella sua storia alla fase playoff.

“Abbiamo fatto un’impresa importante – ha dichiarato l’allenatore Llorenç Gómez –. In pochi mesi i ragazzi hanno fatto un passo avanti enorme nel gioco e nella comprensione del beach soccer. Non era scontato. Certo, l’aiuto dei giocatori stranieri è stato importante e li avremo anche ai playoff: sono fondamentali per la crescita del nostro gruppo. Abbiamo messo le basi per un grande futuro. Ora continuiamo a sognare”.

I playoff si disputeranno a Cirò Marina dal 4 al 6 agosto. Il Genova Beach Soccer affronterà nel girone Roma Beach Soccer, Lamezia e Terracina. La competizione si preannuncia di alto livello, ma la squadra ligure ha dimostrato di poter competere con determinazione e qualità.

A rappresentare la Liguria a Cirò Marina non sarà solo la squadra maschile. Anche il Genova Beach Soccer Femminile, qualificato alle finali scudetto, sarà impegnato dal 2 al 3 agosto, confermando la crescita del movimento e l’impegno del club su entrambi i fronti.

