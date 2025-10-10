Genova Beach Soccer, Mattia Memoli è il nuovo DS
di Redazione
Mattia Memoli è il nuovo Sport Director del Genova Beach Soccer: da giocatore e allenatore a guida tecnica per lo sviluppo del club
Cambio di ruolo, ma non di maglia per Mattia Memoli, che assume ufficialmente l’incarico di Sport Director del Genova Beach Soccer. Dopo anni da protagonista sul campo prima come giocatore e poi come allenatore, Memoli continuerà il suo percorso all’interno del club in una nuova veste dirigenziale.
Una scelta nel segno della continuità e della valorizzazione delle risorse interne, fortemente voluta dalla società per rafforzare la propria identità e dare slancio a un progetto sportivo in costante crescita.
«Per me è un grande orgoglio continuare il mio percorso all’interno del Genova Beach Soccer in una nuova veste», ha dichiarato Memoli. «Lavorerò con passione e dedizione per contribuire alla crescita del club, dentro e fuori dal campo.»
Nel nuovo ruolo, il neo-direttore sportivo avrà il compito di coordinare l’intera area tecnica, seguendo da vicino tutte le squadre del club.
Il Genova Beach Soccer saluta con entusiasmo questa nuova tappa del percorso di Memoli, augurandogli buon lavoro e rinnovando il proprio impegno nella costruzione di una realtà sempre più solida e ambiziosa.
