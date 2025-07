Genova Beach Soccer, doppia missione a Castellammare: donne a caccia della prima Coppa Italia

Settimana cruciale per il Genova Beach Soccer, impegnato a Castellammare di Stabia in una tappa che promette scintille. La squadra femminile andrà a caccia della prima Coppa Italia della sua storia, mentre la formazione maschile, capolista in campionato, dovrà affrontare tre match delicatissimi contro Brancaleone, Vastese e Naxos.

Gli impegni delle ragazze - Le formazione femminile di Nicolò Rossetti e del suo vice Daniele Brema, dopo la splendida qualificazione alle finali Scudetto, ora puntano decise a scrivere un'altra pagina di storia. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto, ma il cammino sarà tutto in salita: il girone di ferro le metterà subito di fronte a due potenze assolute del beach soccer femminile, le romane del Velletri e le campionesse d’Italia del Cagliari.

“La Coppa è un test importante – ha dichiarato mister Rossetti –. Vogliamo confermare di essere ormai al livello delle top. Non ci nascondiamo: vogliamo arrivare in fondo. Abbiamo lavorato sui dettagli, le ragazze sono pronte per questo evento. Faremo il possibile per portare a casa la nostra prima Coppa Italia. Il calendario è complicato, ma ci giocheremo ogni partita con estrema serenità.”

Il calendario:

Mercoledì ore 10:30: GBS – Velletri

Giovedì ore 11:30: GBS – Cagliari

Missione Castellammare per gli uomini - Dopo il 9° posto nella Coppa Italia, la formazione maschile torna in campo per la tappa di campionato con un obiettivo chiaro: difendere la vetta. L’assenza dei danesi Damm Wegeberg e Madsen, convocati dalla Nazionale, costringerà mister Llorenç Gómez a ridisegnare la rosa: spazio agli spagnoli Biel Rius e Rodriguez, pronti a lasciare il segno.

Tre le sfide in programma, tutte delicate: il confronto diretto con il Naxos, co-capolista, sarà un vero scontro al vertice da dentro o fuori. Da non sottovalutare le partite contro Vastese e Brancaleone, squadre affamate di punti salvezza e pronte a giocarsi il tutto per tutto.

“Per alimentare il sogno abbiamo bisogno di 9 punti – ha dichiarato Llorenç –. Ogni partita sarà una finale. La squadra è cresciuta tanto in due mesi di lavoro. Andiamo in Campania determinati: è un crocevia importante per capire a cosa possiamo ambire.”

