Genova, banda del crack: coppia in carcere con figlia, collocata al nido

GENOVA – La “banda del Crack” sgominata a Genova ha condotto in carcere 16 persone , 10 a Marassi , 6 ad Alessandria e 1 Donna (la coppia di senegalesi) a Genova Pontedecimo. La donna è entrata in carcere con prole , una bambina di una anno e mezzo , collocata immediatamente nel nido e probabilmente lunedì saranno trasferite. A riferirlo è Fabio PAGANI , Segretario della UILPA Polizia Penitenziaria, che poi spiega: “uno strazio i bambini in carcere, lo sguardo di quella bambina rappresenta una stilettata al cuore, afferma PAGANI - l’umiliazione della coscienza e la rabbia di essere inerme di fronte a tale inciviltà. Faccio un appello ai politici perché questa barbarie dei bimbi in carcere abbia immediatamente a cessare - Mentre a LA SPEZIA - afferma PAGANI - la Polizia penitenziaria continua ad essere l’agnello sacrificale dell’Amministrazione penitenziaria, un detenuto di origine etiope/italiana, proveniente per Ordine e Sicurezza da Marassi soggetto in Ex articolo 32 ( soggetto violento ) ha aggredito prendendo a pugni al volto due Agenti di Polizia Penitenziaria , che immediatamente soccorsi e trasportati al nosocomio cittadino hanno ricevuto una prognosi rispettivamente di ( 3gg e 3gg ) “È assolutamente indispensabile e urgente – incalza ancora il leader della UILPA PP – intervenire immediatamente a La Spezia, anche sacrificando i vertici come accaduto a Sanremo ”- conclude PAGANI .

