Genova: automobilista ubriaco a folle velocità

Viaggiava come fosse in autostrada, ben oltre i 110 km/h, in pieno contesto urbano e nelle ore notturne. Lo ha accertato una pattuglia della Polizia locale di Genova che, nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 2, durante un servizio di pattugliamento nella zona Foce, ha intercettato un'auto protagonista di una condotta di guida gravemente pericolosa. Il veicolo, un'auto ad alte prestazioni, procedeva con andatura sostenuta effettuando ripetute manovre non consentite, improvvisi cambi di corsia e sorpassi ad elevata velocità, creando situazioni di concreto. Dopo un intervento complesso, condotto garantendo le necessarie condizioni di sicurezza, gli agenti sono riusciti a fermare il mezzo e a sottoporre il conducente ai controlli di rito. L'accertamento ha evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l. Essendo ubriaco, la patente di guida è stata immediatamente ritirata ai fini della sospensione.

Al termine degli accertamenti, il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria e sanzionato per tutte le ulteriori violazioni contestate, con conseguente azzeramento del punteggio della patente. La patente sarà inoltre sottoposta a di revisione, con obbligo di ripetizione degli esami teorici e pratici di idoneità alla guida.

"L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di controllo notturno svolte dalla Polizia Locale, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti maggiormente pericolosi per la sicurezza stradale in ambito cittadino - ha detto l'assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi --. L'Amministrazione comunale prosegue nell'impegno a tutela della sicurezza e della legalità, attraverso un presidio costante del territorio e azioni mirate di prevenzione".

