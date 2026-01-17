Genova: automezzo dei Vigili del Fuoco travolge uno scooter: ferita una donna

Uno scooter proveniente da via Vernazza, nel centro di Genova, è stato travolto in piazza De Ferrari da un automezzo dei Vigili del Fuoco, che si stavano dirigendo in direzione via XX Settembre a sirene spiegate. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, è intervenuta la Croce Bianca Genovese, che ha soccorso la donna di circa 50 anni ferita nello scontro. A quanto trapela, lo scooter sarebbe passato regolarmente con il semaforo verde, ma non sarebbe riuscito comunque ad evitare il forte impatto. Le condizioni della ferita non destano preoccupazioni.

