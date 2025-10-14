Genova, auto perde il controllo in via Bologna: colpisce auto in sosta e una vetrina, due feriti

Paura nel pomeriggio in via Bologna, dove un’auto ha sbandato colpendo diverse vetture parcheggiate e terminando la sua corsa contro la vetrina di un negozio. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30, nei pressi del civico 33.

La dinamica – Secondo una prima ricostruzione, il conducente della vettura avrebbe perso il controllo per evitare la collisione con un altro mezzo. La manovra improvvisa ha causato una carambola che ha coinvolto più automobili in sosta, fino all’impatto finale contro un esercizio commerciale.

I soccorsi – Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca Genovese con l’ambulanza del distaccamento di Carignano e l’automedica Golf 4. Il conducente, un giovane di 22 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Villa Scassi. Ferita anche un’anziana che camminava sul marciapiede insieme al proprio cane: le sue condizioni non destano preoccupazione, ma ha riportato contusioni ed è stata soccorsa sul posto.

I rilievi – In via Bologna sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e altre tre pubbliche assistenze per la gestione dell’emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa dal civico 15 per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

La viabilità – Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per oltre un’ora, con deviazioni verso le vie limitrofe. Le autorità stanno ora accertando le cause esatte dell’incidente.

