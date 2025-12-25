Genova: auto fuori controllo a Pegli, paura nella notte di Natale

Paura sul lungomare di Pegli durante la notte di Natale. Un’auto ha perso il controllo in via Pegli, all’altezza del civico 10, andando a schiantarsi prima contro la ringhiera affacciata sul mare e poi contro il portone di un condominio, danneggiandolo gravemente.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. I due occupanti del veicolo, rimasti apparentemente illesi, si sono allontanati a piedi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, facendo scattare l’ipotesi di fuga dopo l’incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi. Nessun residente è rimasto ferito, ma l’episodio ha suscitato forte preoccupazione nel quartiere.

Le indagini proseguono anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

