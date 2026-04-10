Genova, aumentano i reati commessi da minori: interviene la questora Silvia Burdese

Aumentano i reati commessi da minori a Genova e per questo c'è bisogno di "un intervento sui ragazzi che si sentono un po' più soli e che rischiano" atti di "devianza e poi di violenza". Afferma così, la questora Silvia Burdese a margine della cerimonia per il 174/o anniversario della fondazione della polizia.

"Lo scorso anno - continua - abbiamo cercato di puntare al massimo sulla prevenzione. Ogni tipo di attività di prevenzione con l'obiettivo di evitare la commissione di nuovi reati. Ma sulla violenza minorile bisogna operare anche dal punto di vista educativo, formativo e non solo con una risposta securitaria".

Un altro dei punti nodali su cui la polizia genovese si è concentrata è la sicurezza nel centro storico. "La risposta è forte ed è continua - sottolinea Burdese - ed è una risposta assolutamente interforze con i servizi antidegrado e di sicurezza urbana che ci ha consentito di raggiungere risultati importanti". Ovviamente si tratta di problemi "datati e anche un po' stratificati nel tempo, e che è figlio di una situazione attuale con presenze nuove sulle quali stiamo intervenendo".

Per questo "sono aumentate le espulsioni di stranieri dal territorio nazionale con reati e anche le prese in carico di persone che vivono in situazioni di disagio - conclude la questora - per le quali la risposta di polizia non è sufficiente.

Parliamo di giovani o anche meno giovani che abusano di sostanze, che facilmente hanno atteggiamenti violenti dovuti ad alterazioni da abuso di alcol e spesso non riescono nemmeno a mettere in sicurezza se stessi.

Talvolta, anche al nostro intervento non sono in grado di ricostruire l'evento di cui sono state vittime". Quindi "bisogna lavorare alle radici del problema, al disagio, al motivo per cui queste persone si devono dissociare dalla realtà con un uso così importante di stupefacente o a un'evasione che ormai è sinonimo solo di abuso alcolico, questo anche tra i giovanissimi".

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