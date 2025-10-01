Genova, attivata la 'talpa' dello Scolmatore del Bisagno: al via gli scavi per la grande opera contro il rischio alluvioni

È stata ufficialmente attivata la Tunnel Boring Machine (TBM), la grande “talpa meccanica” che scaverà il nuovo Scolmatore del Bisagno, una delle opere idrauliche più attese e strategiche per la sicurezza del capoluogo ligure. Arrivata nei mesi scorsi direttamente dalla Cina, la macchina ha iniziato la perforazione del sottosuolo, alla presenza del presidente della Regione Marco Bucci, dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone e dell'assessore comunale Massimo Ferrante, segnando un passaggio chiave nell’avanzamento del cantiere.

Attualmente sono circa 80 gli operai già impegnati nei lavori, ma il numero complessivo degli addetti salirà progressivamente fino a 200 unità, con un impatto importante anche in termini occupazionali e tecnici.

Il maxi-tunnel, pensato per alleggerire la portata del torrente Bisagno in caso di piogge intense, punta a ridurre in modo significativo il rischio di alluvioni che in passato hanno più volte messo in ginocchio la città, soprattutto nella zona tra Brignole e la Foce.

L'attivazione della TBM rappresenta non solo un passo avanti dal punto di vista ingegneristico, ma anche un segnale concreto del lavoro in corso per mettere finalmente Genova in sicurezza. Una volta completata, l’opera sarà lunga diversi chilometri e permetterà di deviare parte delle acque del Bisagno direttamente verso il mare.

Il progetto rientra nel più ampio piano di messa in sicurezza del bacino idrografico genovese, finanziato con fondi statali ed europei. Le autorità locali e nazionali hanno più volte sottolineato l’importanza del cantiere come simbolo di resilienza urbana e prevenzione climatica, in una città che ha pagato duramente il prezzo dei cambiamenti meteorologici estremi.

I lavori continueranno per diversi mesi, con un cronoprogramma serrato che punta a rispettare le tempistiche previste.

