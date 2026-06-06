Genova, grande attesa al "Carlo Felice" per il ritorno della Bohème
di Claudio Baffico
Dal 16 al 21 giugno, al teatro "Carlo Felice" di Genova, torna la Bohème. Un'opera che metterà in mostra il talento degli allievi dell'accademia, che restituiscono un volto fresco e innovativo al capolavoro di Giacomo Puccini. Il "Carlo Felice" prosegue la propria valorizzazione dei giovani, assicurando un bagaglio importante per le rispettive carriere, come testimoniano il sovrintendente Michele Galli e il regista Augusto Fornari.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Parole Spalancate, Genova accoglie il Festival Internazionale di Poesia. Pozzani: "La poesia entra nelle nostre vite ogni giorno"
06/06/2026
di Carlotta Nicoletti
Basko Arena diventa Basko Dome: il Teatro Carlo Felice apre le porte a cabaret e musica dal vivo
05/06/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Da Villetta Di Negro a Bordighera: la banalità del male secondo il professor Becchi, filosofo del diritto
03/06/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Da Chiocci a Bassetti, Lussana presenta a Telenord i prossimi “Incontri a Palazzo”
02/06/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto