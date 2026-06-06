Cultura

Genova, grande attesa al "Carlo Felice" per il ritorno della Bohème

di Claudio Baffico

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Dal 16 al 21 giugno, al teatro "Carlo Felice" di Genova, torna la Bohème. Un'opera che metterà in mostra il talento degli allievi dell'accademia, che restituiscono un volto fresco e innovativo al capolavoro di Giacomo Puccini. Il "Carlo Felice" prosegue la propria valorizzazione dei giovani, assicurando un bagaglio importante per le rispettive carriere, come testimoniano il sovrintendente Michele Galli e il regista Augusto Fornari.

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