Genova: attacco hacker a Regione e Autorità Portuale neutralizzato dai tecnici e dalla polizia postale
di R.C.
Rivendicazione da parte di un gruppo hacker di matrice russa, che per la prima volta ha dichiarato di aver coinvolto anche computer situati in Cina
Nelle ultime ore, i sistemi informatici della Regione Liguria e dell’Autorità Portuale sono stati bersaglio di un attacco informatico di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), una modalità che mira a sovraccaricare i server per bloccare l’accesso ai servizi online.
L’intervento tempestivo di Liguria Digitale, in collaborazione con la polizia postale, ha permesso di intercettare e respingere il tentativo di intrusione, evitando così disagi e interruzioni nelle attività digitali delle due istituzioni.
Questo attacco rappresenta una nuova fase rispetto ai precedenti episodi che avevano già messo a dura prova la sicurezza delle reti regionali. Di particolare rilievo è la rivendicazione da parte di un gruppo hacker di matrice russa, che per la prima volta ha dichiarato di aver coinvolto anche computer situati in Cina, ampliando così la portata dell’operazione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
A Genova l’Open Day di Eduiren: a Palazzo Ducale il nuovo catalogo “Percorsi di sostenibilità” per le scuole
23/09/2025
di Marco Gramigni
Liguria, firma imminente per la nuova base elisoccorso a Luni: operatività prevista per l’estate 2026
23/09/2025
di Marco Gramigni
La Spezia, frode fiscale da 9 milioni nel settore calzature di lusso scoperta da Agenzia Dogane e Guardia di Finanza
23/09/2025
di Marco Gramigni
Recco, differenziata: raccolta RAEE rinviata a lunedì 29 settembre per allerta meteo
23/09/2025
di Marco Gramigni