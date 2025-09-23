Genova: attacco hacker a Regione e Autorità Portuale neutralizzato dai tecnici e dalla polizia postale

Nelle ultime ore, i sistemi informatici della Regione Liguria e dell’Autorità Portuale sono stati bersaglio di un attacco informatico di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), una modalità che mira a sovraccaricare i server per bloccare l’accesso ai servizi online.

L’intervento tempestivo di Liguria Digitale, in collaborazione con la polizia postale, ha permesso di intercettare e respingere il tentativo di intrusione, evitando così disagi e interruzioni nelle attività digitali delle due istituzioni.

Questo attacco rappresenta una nuova fase rispetto ai precedenti episodi che avevano già messo a dura prova la sicurezza delle reti regionali. Di particolare rilievo è la rivendicazione da parte di un gruppo hacker di matrice russa, che per la prima volta ha dichiarato di aver coinvolto anche computer situati in Cina, ampliando così la portata dell’operazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.