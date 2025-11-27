Attualità

Genova, Aster: l'impegno quotidiano dell'azienda per i marciapiedi sicuri

di Redazione

Interviene a Telenord Vincenzo Giardino, responsabile dell'azienda di manutenzione urbana per divisione strade e segnaletica

Genova, Aster: l'impegno quotidiano dell'azienda per i marciapiedi sicuri. Ne parla a Telenord, intervenuto in studio, Vincenzo Giardino, responsabile dell'azienda di manutenzione urbana per divisione strade e segnaletica.

