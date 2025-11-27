Genova, Aster: l'impegno quotidiano dell'azienda per i marciapiedi sicuri
di Redazione
Interviene a Telenord Vincenzo Giardino, responsabile dell'azienda di manutenzione urbana per divisione strade e segnaletica
Genova, Aster: l'impegno quotidiano dell'azienda per i marciapiedi sicuri. Ne parla a Telenord, intervenuto in studio, Vincenzo Giardino, responsabile dell'azienda di manutenzione urbana per divisione strade e segnaletica.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Centro del riuso Amiu: in via Bologna gli oggetti 'inutili' trovano una seconda vita
26/11/2025
di Simone Galdi