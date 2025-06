Genova, associazioni inquilini e proprietari immobiliari abbandonano lo stradario del '79 e aggiornano accordi per canone concordato

Dal 16 giugno cambiano i riferimenti per i contratti a canone concordato. Dieci associazioni di categoria, cinque di inquilini e cinque di proprietari hanno aggiornato l'Accordo per il territorio del Comune di Genova: l'ultima versione, datata 2017, si rifaceva ancora allo stradario del 1979 e non teneva quindi conto delle tante trasformazioni urbane avvenute, dall'arrivo della metropolitana alle trasformazioni urbanistiche come zone agricole che diventano periferie e zone industriali che oggi non lo sono più. L'accordo è valido per tutti i contratti di locazione stipulati dal 16 giugno in poi ma si parla principalmente del concordato in formula 3+2, che a Genova rappresenta il 73% degli accordi anche in virtù dei vantaggi offerti: una cedolare secca del 10% (normalmente sarebbe al 21%, ndr) e uno sconto del 50% sull'imu se l'inquilino prende la residenza.

Partecipanti - Per le dieci associazioni hanno partecipato, in ordine alfabetico, Giovanni Avanzolini (Aniag), Virgilio Cimaschi (Unioncasa), Emanuele Guastavino (Uniat), Bruno Manganaro (Sunia), Vincenzo Nasini (Ape Confedilizia), Valentina Pierobon (Asspi), Roberta Saraceno (Federcasa), Paolo Salvadori (Uppi), Stefano Salvetti (Sicet Liguria), Patrizia Trabucco (Appc).

Novità - La prima novità è appunto la "zonizzazione basata sullo stradario del 1979, ora si fotografa la realtà attuale col geoportale - spiega Vincenzo Nasini (Ape Confedilizia) -. Uno stravolgimento completo rispetto alla situazione precedente ma una migliore fotografia della realtà. Riguarda proprio l’impianto, prima lavoravamo sulle zone dello stradario, quindi per le vie non presenti andavamo per similitudine. Abbiamo chiesto al Comune che questo dato venisse superato". Le associazioni sono state convocate nel 2023 dal Comune in qualità di "associazioni di proprietari e inquilini maggiormente rappresentative - sottolinea -. Questo per noi è un lavoro volontario. Senza questo lavoro chiunque potrebbe depositare contratti, registrarli e chiedere agevolazioni. Un controllo che dovrebbe fare l’ente pubblico e che ha delegato a noi".

Messaggio alla giunta - I dieci rivolgono unanimente un messaggio e una richiesta di chiarimenti alla politica. Per quanti riguarda quest'ultimo tema preoccupano le parole del neo vicesindaco con delega al Bilancio Alessandro Terrile (Pd), che ieri a margine della presentazione della giunta ha spiegato come il buco di bilancio da 50 milioni annunciato dalla sindaca abbia tra le concause un calo dell'Imu. "Evitiamo di mettere mano alle agevolazioni dell’Imu" dichiara Bruno Manganaro (Sunia), seguito a ruota da tutti i colleghi. Valentina Pierobon (Asspi) incalza chiedendo "ulteriori agevolazioni fiscali" e chiarisce come la narrazione che vede contrapposti gli interessi di proprietari ed inquilini sia "distorta , gli interessi convergono. Ma noi proprietari non siamo il welfare pubblico che deve trovare soluzioni abitative per chi non ne ha. L'assessorato alla Casa - assegnato a Davide Patrone (Pd) - è un ottimo segnale politico, dopo le parole ci aspettiamo fatti concreti".

