Genova, assessore Coppola annuncia il restyling di Piazza Piccapietra

Questa mattina, durante la trasmissione Liguria Live, Francesca Coppola ha presentato il progetto di riqualificazione di Piazza Piccapietra, uno dei principali spazi pubblici di Genova, oggi segnato da un progressivo declino commerciale.

Negli anni numerose amministrazioni hanno tentato di ridare slancio alla piazza, ma ora l’obiettivo è avviare una progettazione innovativa attraverso un concorso internazionale di idee, finalizzato a migliorare la qualità urbana e valorizzare il centro città.

Il concorso sarà lanciato entro i prossimi due mesi e coinvolgerà architetti e progettisti da tutto il mondo. “Vogliamo riconoscere e valorizzare il lavoro dei professionisti, garantendo loro la giusta dignità e visibilità”, ha dichiarato Coppola, sottolineando il ruolo dell’Ordine degli Architetti nella promozione e coordinamento dell’iniziativa.

Il progetto dovrà affrontare alcune criticità storiche della piazza, tra cui la chiusura di molti esercizi commerciali, con l’obiettivo di ripensare le dinamiche del vuoto urbano e del contesto circostante. La riqualificazione punterà a rendere gli spazi non solo più funzionali e vivibili, ma anche meglio collegati con l’intorno e facilmente accessibili.

Il restyling di Piazza Piccapietra rappresenta dunque un’opportunità strategica per Genova, con l’ambizione di trasformare uno dei suoi cuori urbani, coniugando estetica, funzionalità e rigenerazione commerciale.

