Genova, assemblea Certosa: verso accordo per divieto merci pericolose sulla ferrovia. Schermaglie Bucci-Burlando

Prende corpo una soluzione per andare incontro, almeno in parte, alle richieste dei comitati della Valpolcevera in merito all'ultimo miglio del Terzo Valico e si tratta di un'intesa tra Comune e Rfi per l'esclusione a priori delle merci pericolose dal tratto di ferrovia che passerà in mezzo alle case di Certosa e Sampierdarena a Genova.

"Chiederemo a Rfi di firmare un protocollo per stabilire il divieto di transito di merci pericolosi sulla linea ferroviaria che sarà potenziata e correrà tra le case di Certosa e del Campasso, è una delle esigenze più forti espresse dal territorio, le Ferrovie si sono dette disponibili". La notizia è stata annunciata dal vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi durante la presentazione del masterplan legato alla rigenerazione urbana per la Valpolcevera connesso all'ultimo tratto del Terzo Valico e a margine della firma dell'addendum al finanziamento per le opere compensative. "Pensavo che questa questione fosse già risolta - ha aggiunto Bucci - ma io dico che è garantito che le merci pericolose passeranno solo dalla linea sommergibile e non dalla linea del Campasso".

Quella del passaggio dei treni che trasportino materiali potenzialmente esplosivi o tossici è una delle preoccupazioni più forti espresse dai comitati anche durante l'assemblea di oggi. Enrico D'Agostino e Guido Fassio, dei Liberi cittadini di Certosa, hanno insistito sulla necessità di "avere ascolto e reale coinvolgimento degli abitanti" e di trovare soluzioni "che impattino il meno possibile sulla vita delle persone".

Sul tema è intervenuto in assemblea anche l'ex ministro dei Trasporti Claudio Burlando che ha fatto notare: "Le merci pericolose in uscita dal porto di Genova sono tantissime, e se vi rendete conto che non basta la linea sommergibile come fate? - ha detto rivolgendosi a Vincenzo Macello (Rfi) - Le fate trasportare ai camion o passare attraverso Certosa?".

A quel punto una schermaglia con il sindaco di Genova, che ha ironizzato sulla passione di Burlando: "Hai mangiato troppi funghi?", l'esponente Pd si è risentito: "Non ti permettere", ha detto al sindaco.