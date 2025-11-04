Genova, assemblea al Pertini di Castelletto: studenti pronti a occupare la succursale di corso Magenta

Mattinata di mobilitazione al liceo economico sociale Pertini, dove gli studenti della succursale di corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, hanno indetto un’assemblea straordinaria che potrebbe culminare con l’occupazione dell’edificio scolastico.

Dalle prime ore del mattino, intorno alle 7, decine di ragazzi si sono radunati davanti alla sede, discutendo in modo compatto le ragioni della protesta e le modalità di un’eventuale occupazione.

Per ora la mobilitazione riguarda solo la succursale di Castelletto, mentre la sede principale di via Battisti, ad Albaro, non risulta coinvolta. Proprio in quell’edificio, nella primavera del 2024, si erano già verificate proteste e occupazioni, al termine delle quali il preside Alessandro Cavanna aveva segnalato danni significativi ai locali.

