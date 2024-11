Genova, artisti di strada: prime multe per chi non rispetta il regolamento comunale

Fioccano le prime multe agli artisti di strada che non rispettano il regolamento comjnale entrato in vigore dal 1 settembre e che prevede sanzioni da 25 a 500 euro.

Le multe sono state elevate ieri venerdi 29 novembre da agenti della polizia locale in via degli Orefici. La prima multa, pagabile in misura ridotta entro 60 giorni, è di 50 euro. In tutto due le sanzioni che sono state fatte a due artisti che si esibivano in via degli Orefici.

Ora gli artisti iniziano a preoccuparsi veramente e chiedono un incontro con le autorità competenti, per chiarire la situazione e i motivi per cui non ritengono corretta l'applicazione delle nuove regole.