Genova, arte: la Galleria Guidi compie 70 anni e celebra la Pop Art con Warhol, Dicó e i maestri italiani

Settant’anni di arte, passione e memoria: la Galleria d’Arte Guidi, storica istituzione culturale genovese, festeggia un traguardo importante con una mostra evento che racconta passato e presente della Pop Art, tra icone internazionali e protagonisti italiani. L’appuntamento, intitolato “Tre volte Pop: Ita/Usa/Dicó”, è inserito nel programma ufficiale di Genova START 2025, la notte bianca delle gallerie d’arte che quest’anno raddoppia con due serate, il 3 e 4 ottobre, animate da mostre, installazioni e incontri nel centro storico.

Per l’occasione, la Galleria Guidi propone un dialogo artistico tra Andy Warhol, padre indiscusso della Pop Art americana, e Dicó, artista italiano contemporaneo noto come “The Fire Artist” per l’utilizzo della combustione nelle sue opere, tecnica che lo ha reso celebre anche negli Stati Uniti. Accanto a loro, una selezione di grandi nomi della Pop Art italiana: Adami, Angeli, Ceroli, Festa, Mambor, Rotella, Schifano e Tadini, in un percorso espositivo che intreccia tradizione e innovazione, riflessione storica e linguaggio contemporaneo. “Con questa mostra vogliamo rendere omaggio alla forza rivoluzionaria della Pop Art – spiegano dalla galleria – e alla sua capacità di parlare, ancora oggi, a pubblici diversi, trasformando l’arte in un linguaggio universale e vivo”.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle 18 alle 23 in entrambe le serate di Genova START, presso la sede della Galleria in Via David Chiossone, nel cuore del centro storico.

Fondata nel 1955, la Galleria Guidi (nella foto, Margherita Guidi) è oggi riconosciuta come Bottega Storica di Genova. Dalle prime sedi in Piazza De Ferrari e Via XX Settembre fino all’attuale spazio espositivo, la galleria ha attraversato tre generazioni, mantenendo salda la sua identità e diventando un punto di riferimento per il collezionismo e la promozione artistica in città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.