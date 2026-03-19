Genova, arriva "Alalunga - Pescatori in città", nuovo progetto di street food

È già operativo nel cuore del centro storico di Genova, all’interno del Mercato Campagna Amica di via del Campo, “Alalunga – Pescatori in città”, il nuovo progetto di street food di mare firmato dai pescatori savonesi Davide Busca e Mauro Mantero.

L’inaugurazione ufficiale si terrà martedì 24 marzo alle ore 11:30, presso lo spazio di via del Campo 9r.

Un’iniziativa che rappresenta molto più di una nuova apertura: è un esempio concreto di come la filiera corta possa prendere forma attraverso la collaborazione tra chi il mare lo vive ogni giorno e chi lavora la terra, portando ai cittadini un’offerta autentica, trasparente e profondamente legata al territorio ligure.

Al centro del progetto c’è la pesca locale, sostenuta e valorizzata attraverso un modello che punta a far conoscere e apprezzare anche le specie meno note del Mar Ligure, spesso marginate nei circuiti commerciali, seppur ricche di qualità e gusto. Un modo per educare il consumatore a una scelta più consapevole, stagionale e sostenibile. Qui, infatti, il menù non è fisso: lo sceglie il mare. La proposta gastronomica varia in base al pescato, seguendo i ritmi naturali e rispettando la disponibilità delle risorse ittiche, in un’ottica di equilibrio e responsabilità.

Determinante è la sinergia con il Mercato Campagna Amica di via del Campo, che diventa parte integrante del progetto: tutte le preparazioni nascono dall’incontro tra il pescato di Alalunga e le materie prime provenienti direttamente dai produttori presenti nel mercato. Verdure, farine, conserve e trasformati vengono selezionati ogni giorno tra i banchi, contribuendo a costruire piatti che raccontano una filiera corta reale, tracciabile e completamente territoriale.

“Questa apertura rappresenta un segnale importante per il nostro territorio”, sottolinea Luca Dalpian, Presidente Coldiretti Genova, “perché dimostra come la sinergia tra agricoltura e pesca possa generare valore, rafforzando il legame tra produttori e cittadini e promuovendo una cultura del cibo basata sulla qualità, sulla provenienza e sulla stagionalità.”

“Portare il mare all’interno di un mercato contadino”, aggiunge Paolo Campocci, Direttore Coldiretti Genova, “significa ampliare il concetto stesso di filiera corta, creando un dialogo diretto tra terra e mare. È un progetto che racconta la Liguria in modo autentico e che offre ai consumatori un’esperienza completa, fatta di prodotti, persone e territorio.”

“Alalunga – Pescatori in città” si inserisce così nel percorso di valorizzazione dei mercati di Campagna Amica come luoghi di incontro, esperienza e cultura, dove il cibo non è solo consumo, ma racconto e consapevolezza.

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