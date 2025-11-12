Genova, arrestato a Crotone il bidello genovese condannato per abusi su ex allievo

È stato arrestato a Crotone, dove si trovava ai domiciliari, il bidello di scuola media. Condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi per avere abusato di un ex allievo di 15 anni a Genova nel 2023.

Il provvedimento prevede che l’uomo trascorra almeno un anno in carcere, periodo minimo di osservazione prima di poter chiedere di scontare la pena residua ai domiciliari. La scorsa settimana la Cassazione aveva confermato la condanna, riconoscendo al contempo la minore gravità del fatto, pur trattandosi di un reato “ostativo”, cioè particolarmente grave e che impedisce al condannato di usufruire di misure alternative alla detenzione.

Secondo le ricostruzioni, il ragazzo si era recato a trovare il nonno, che abita nello stesso condominio del bidello. Prima di tornare a casa, aveva bussato alla porta dell’operatore scolastico per salutarlo, come suggerito dai genitori. Una volta in casa, dopo alcuni convenevoli, l’uomo avrebbe iniziato a molestarlo. Il minore ha tentato di respingere le avance e di andarsene, ma l’uomo lo avrebbe trattenuto per un braccio e ostacolato l’uscita, finché il ragazzo è riuscito a liberarsi con un calcio e a scappare in strada, chiamando la madre.

La donna, dopo aver appreso quanto accaduto, si è rivolta all’avvocato Ilaria Tulino e insieme hanno denunciato l’uomo. L’imputato è difeso dall’avvocato Matteo Carpi.

