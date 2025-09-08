Genova, "Arcipelago Lettori": Fondazione Garrone lancia la rassegna che trasforma la lettura in un viaggio collettivo

Non un semplice circolo di lettura, ma un vero e proprio viaggio culturale che attraversa la città e mette in connessione libri, persone e luoghi: è questo lo spirito di "Arcipelago Lettori", la nuova rassegna ideata dalla Fondazione Edoardo Garrone, al via a Genova dal 21 settembre.

L'iniziativa, che si apre con un primo ciclo di tre appuntamenti mensili fino a novembre, proseguirà anche nel 2026, trasformando piazze, palazzi e chiese genovesi in spazi di narrazione e condivisione. Ogni tappa sarà un’occasione per riscoprire la città attraverso le pagine di romanzi e saggi selezionati, guidati da tre "voci narranti": una del luogo, una del libraio e una della lettrice.

Il tema dell’edizione 2025 sarà “Il passeggero”, figura simbolica di chi attraversa, osserva e ascolta. I partecipanti saranno invitati a mettersi in viaggio – reale e simbolico – "a bordo" delle storie raccontate, lasciandosi guidare attraverso parole e ambienti urbani, tra affreschi, architetture e testimonianze.

"‘Arcipelago Lettori’ è un progetto di natura sperimentale, che nasce dal desiderio di vedere come i libri possano generare in ciascuno di noi percorsi diversi e del tutto personali", spiega Francesca Campora, direttore generale della Fondazione Edoardo Garrone. "Vogliamo proporre la lettura come esperienza collettiva e trasformativa. Per questo non potevamo che scegliere Genova, nostra città natale, che con la sua ricchezza storico-artistica si presta naturalmente a diventare un arcipelago di narrazioni, letture e viaggiatori."

La rassegna si rivolge a un pubblico ampio, ma punta in particolare sui giovani: studenti, lettori in formazione e nuove generazioni di curiosi, chiamati a muoversi tra libri e città per scoprire che la cultura può essere "un viaggio vivo, sorprendente e inclusivo".

Il primo appuntamento è previsto per domenica 21 settembre, nella sede della Fondazione, a Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi, con un evento inaugurale a cura di Volume BK**.

