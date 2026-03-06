Genova apre Punto Acli Famiglia nel centro storico. Presidente Manfredonia a Telenord: “Le famiglie fanno sempre più fatica”

“Sono tempi difficili, soprattutto per le famiglie”. Parte da qui la riflessione di Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI, intervenuto a Genova all’inaugurazione del nuovo Punto Acli Famiglia nel cuore del centro storico e ospite di Liguria Live a Telenord.

Il nuovo sportello, aperto in vico Falamonica 15/17r, nasce per offrire orientamento, ascolto e servizi concreti ai nuclei familiari, in un momento in cui la situazione economica pesa sempre di più sulla vita quotidiana. “Nei nostri Caf vediamo ogni giorno lavoratori con impieghi sempre più precari e stipendi che non tengono il passo con il costo della vita”, ha spiegato Manfredonia. “Sempre più persone arrivano persino a rinunciare alle cure, perché tra visite, esami e farmaci diventa difficile far quadrare i conti”.

Secondo il presidente delle Acli, in questo contesto diventa fondamentale la presenza di realtà radicate nei territori: “Le famiglie hanno bisogno di un’associazione capace di stare accanto alle persone e alle comunità. Anche a Genova facciamo un passo avanti con uno sportello che vuole essere un aiuto reale alle famiglie liguri”. Un intervento che, ha sottolineato, assume ancora più valore “in un contesto economico fragile, aggravato dalle tensioni internazionali e dall’aumento dei costi dell’energia”.

Il Punto Acli Famiglia si inserisce nel progetto “Iniziamo dalla Famiglia”, finanziato da Fondazione Carige nell’ambito del bando dedicato alla natalità. L’obiettivo è sostenere la genitorialità e promuovere una cultura della famiglia, attraverso servizi e attività diffuse sul territorio cittadino. Nel nuovo spazio le famiglie potranno ricevere informazioni e supporto su bonus, detrazioni fiscali, assegno unico, congedi parentali e misure di sostegno al reddito, ma anche accedere a uno sportello di ascolto gestito da volontari formati e collegato con professionisti. Con oltre 30 circoli attivi e più di 4.000 soci, le Acli genovesi rafforzano così la propria presenza sul territorio, con l’obiettivo di offrire risposte concrete a chi cerca orientamento e sostegno nella vita quotidiana.

