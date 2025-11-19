Genova: anziano turista muore cadendo nella tromba delle scale di un B&B

Un turista statunitense di 71 anni, originario dell’Oregon, ha perso la vita nel tardo pomeriggio nel centro di Genova dopo essere precipitato nella tromba delle scale di un bed & breakfast situato al quarto piano. L’uomo si trovava in città in vacanza insieme alla moglie.





Le prime ricostruzioni indicano che si sarebbe trattato di un incidente: il turista, appena uscito dalla sua stanza, avrebbe inciampato finendo contro la ringhiera, che si sarebbe rotta nell’urto, provocando la caduta nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti.





Il pubblico ministero di turno ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore dovrebbe disporre l’autopsia per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

