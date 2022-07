Genova, ancora fiamme a Scarpino: in azione i mezzi aerei

di Redazione

La polizia locale per agevolare le operazioni dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile ha chiuso via Cristo di Marmo

Ancora fiamme nella zona di Scarpino, alle spalle del quartiere genovese di Sestri Ponente. Intorno alle 16.15 alcuni residenti hanno dato l'allarme dopo aver visto le prime fiamme divampare ancora sul Monte Timone, ieri bruciato in buona parte per via del grosso incendio scoppiato nel pomeriggio e domato solo a tarda notte.

La polizia locale per agevolare le operazioni dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile ha chiuso via Cristo di Marmo.