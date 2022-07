Genova, incendio a Scarpino vicino alle case: interviene l'elicottero, strada bloccata

di Redazione

Un incendio sta interessando la strada che porta alla discarica di Scarpino, alle spalle di Sestri Ponente. Sul posto stanno intervenendo tre squadre dei vigili del fuoco aiutate da un elicottero.

Non è facile raggiungere il centro del rogo, sul Monte Timone, ed è per questo che gli uomini impegnati stanno operando con qualche difficoltà. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso la strada. Le fiamme sono molto vicine alle abitazioni.

L'incendio, scoppiato per cause ancora da accertare, si sta progagando molto velocemente a causa della vegetazione resa molto secca per la siccità.

Per il momento è stata disposta la chiusura di via Cassinelle dal civico 5; chiusa anche via Vallebona dalle gallerie in direzione Scarpino.