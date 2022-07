Casella, incendio in un appartamento: muore una donna disabile

di Redazione

Le fiamme sono partite dalla camera da letto dove la signora, che aveva problemi di deambulazione, si era coricata sul letto per riposare

Tragedia a Casella dove una donna è morta a causa dell'incendio che si è sviluppato nel suo appartamento. La tragedia si è consumata in via Mondelli.

Le fiamme sono partite dalla camera da letto dove la signora si era coricata sul letto per riposare. Avendo difficoltà a camminare è probabile che non sia riuscita a mettersi in salvo, è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco del distaccamento di Busalla.

In salvo invece il gatto che viveva con lei affidato alla Croce Gialla per il trasporto al ricovero Monte Contessa.

I carabinieri di Savignone insieme ai vigili del fuoco stanno portando avanti le indagini per capire l'origine dell'incendio. A scatenare le fiamme potrebbe essere stata una sigaretta.

Nell'aprile del 2017 sempre nella stessa via e sempre per un incendio erano morti un papà, Alessio Fraietta, e il figlio Giuseppe di 6 anni.