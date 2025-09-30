Genova, Amt: trasporto pubblico gratuito a Genova per under 14 e over 70 prorogato fino a ottobre 2025

Buone notizie per famiglie e anziani genovesi: AMT ha ufficialmente prorogato fino al 31 ottobre 2025 la gratuità del trasporto pubblico locale per gli under 14, gli over 70, e per l’accesso a metropolitana e impianti verticali. La decisione è stata presa dall’assemblea dei soci dell’azienda, in attesa della definizione del nuovo piano di risanamento aziendale.

Rinnovo automatico degli abbonamenti - Tutti gli abbonamenti gratuiti in scadenza tra il 30 settembre e il 30 ottobre 2025 verranno automaticamente rinnovati fino alla nuova scadenza del 31 ottobre 2025, direttamente sul CityPass digitale, senza necessità di recarsi in biglietteria o utilizzare l’app AMT.

Attivazione digitale e card fisica per i nuovi utenti - Chi sottoscrive per la prima volta l’abbonamento gratuito potrà farlo tramite il Fascicolo del Cittadino, attivando il titolo direttamente sullo smartphone. In alternativa, sarà possibile richiedere la card fisica, al costo di: 13 euro (spese di segreteria e spedizione) per emissione online; 10 euro presso le biglietterie, su appuntamento. Anche i nuovi abbonamenti avranno validità fino al 31 ottobre 2025.

Un ponte verso il risanamento - La proroga si inserisce nel percorso di transizione verso un nuovo assetto economico-finanziario dell’azienda. In attesa del piano di risanamento, la continuità della misura agevolativa garantisce un sostegno concreto alla mobilità di bambini, ragazzi e anziani, e conferma l’impegno della città verso una mobilità più inclusiva e sostenibile.