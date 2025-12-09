Genova: ambulanza investe 12enne davanti a scuola, gravissimo al Gaslini

Dramma in via Archimede, a Genova, nelle prime ore di questa mattina. Un’ambulanza in emergenza, con luci e sirene attive in attività di trasporto di un altro paziente, ha investito un ragazzo di 12 anni che stava attraversando la strada per raggiungere l’ingresso della scuola.

L’impatto è stato violentissimo: il giovane ha riportato molteplici fratture e seri traumi. I sanitari arrivati sul posto lo hanno stabilizzato, intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

La polizia locale, con la sezione infortunistica, ha immediatamente delimitato l’area e avviato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento.

Secondo quanto riferito nel bollettino medico emanato dall'ospedale pediatrico Gaslini il ragazzino è arrivato in ospedale "emodinamicamente stabile, con un quadro di politrauma caratterizzato da un trauma cranico di particolare gravità. È stato quindi trasferito in Terapia Intensiva, dove è attualmente sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato". La prognosi rimane riservata, spiega l'ospedale "in ragione della complessità del quadro clinico e della necessità di un'osservazione continua, anche in vista delle valutazioni chirurgiche e specialistiche che potranno rendersi necessarie".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.