Genova, altro tombino rumoroso in via Sturla. I residenti: "Un disagio continuo"

Nuova segnalazione dei cittadini sul tema dei tombini rumorosi a Genova. Questa volta il caso arriva da via Sturla, dove un residente denuncia da settimane forti disagi legati al passaggio dei veicoli sopra una grata stradale. La testimonianza è quella di Roberto Colangeli, residente al civico 12.

“Rumore assordante, impossibile dormire”

Colangeli descrive un problema che, a suo dire, va avanti da circa un mese e che incide pesantemente sulla qualità della vita, soprattutto nelle ore notturne. “Me ne sono accorto perché ho genitori molto anziani e dormo vicino a loro. Il rumore è assordante, si sobbalza dal letto. Non disturba solo il sonno ma anche la quiete delle persone”, racconta il residente. Il fenomeno, secondo la segnalazione, non si limita alla notte ma si avverte anche durante il giorno, quando autobus, camion e auto passano sulla grata stradale.

“Interventi dopo lavori recenti”

Secondo quanto riferito dal cittadino, il problema potrebbe essere comparso dopo alcuni interventi effettuati nei mesi scorsi. “Credo siano stati fatti lavori prima di Pasqua, forse per la fibra ottica. Sul tombino ho letto anche il nome dell’azienda”, spiega Colangeli, che sottolinea come la situazione non sia stata ancora risolta nonostante le segnalazioni. Il residente riferisce inoltre di aver già contattato la polizia locale per diversi sopralluoghi, senza però ottenere interventi definitivi.

Appello dei cittadini

La richiesta è quella di un intervento rapido per ripristinare condizioni adeguate e ridurre l’impatto del traffico sulla vita quotidiana dei residenti. Un tema che, come sottolineato durante la segnalazione, non riguarda solo una singola via ma potrebbe interessare molte altre zone della città.

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