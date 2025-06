Genova, “Alter Ego. Una finestra tra due mondi”: la mostra di Alessandro Piano a Palazzo Doria Carcassi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La storica sede della Fondazione Carige apre le sue porte a un’esperienza artistica originale e coinvolgente: “Alter Ego – Una finestra tra due mondi”, la mostra ideata dall’artista Alessandro Piano e dal collettivo Pop Corner.

Oggetti e giochi dell’infanzia trasformati in opere d’arte capaci di parlare a tutte le generazioni con un linguaggio ironico, colorato e profondo. Alter Ego costruisce un ponte tra passato e futuro, tra arte, gioco e memoria.

Un percorso immersivo - La mostra si articola in più ambienti trasformati in spazi ludici e poetici. Tra le opere in esposizione: Alter Ego, sculture in resina, tappeti da gioco artistici ovvero installazioni che trasformano le sale di Palazzo Doria Carcassi in paesaggi emotivi e interattivi che riportano all'infanzia ma nello stesso tempo si propongono come oggetti d'arte che fondono creatività, nostalgia e ironia.

All’ingresso, un Alter Ego maxi, personalizzato con il logo della Fondazione Carige, accoglie i visitatori.

Un progetto con valore sociale - Alter Ego non è solo arte da guardare, ma anche arte da vivere e condividere. Il progetto ha infatti una forte vocazione comunitaria: I tappeti gioco/artistici saranno donati a scuole dell’infanzia genovesi, per continuare a stimolare creatività e immaginazione anche fuori dalla mostra. Due opere verranno assegnate tramite un concorso social, coinvolgendo direttamente il pubblico in un gesto di condivisione fotografica artistica. Con la mostra Alter Ego, la Fondazione Carige si conferma promotrice di iniziative culturali innovative, capaci di parlare a tutti, valorizzando il patrimonio storico della sede dello splendido e storico Palazzo Doria Carcassi e aprendo nuovi spazi di dialogo tra arte, emozione e comunità.

Orari di apertura: la mostra sarà aperta al pubblico il giovedì e venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 20.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.