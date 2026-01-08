Imperia: allenatore di savate abusa di tre atlete per anni
di R.C.
Per il 62enne sono stati disposti il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico dopo l’avvio delle indagini partite dalla denuncia di una delle giovani
Un allenatore di arti marziali, specializzato in savate, di 62 anni e residente nell’Imperiese, è accusato di violenza sessuale nei confronti di tre atlete, due delle quali minorenni. L’uomo era stato inizialmente arrestato e posto agli arresti domiciliari; successivamente, per esigenze lavorative, la misura è stata sostituita con il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’applicazione del braccialetto elettronico nei prossimi giorni.
Durante l’interrogatorio di garanzia l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini sono partite dalla confidenza di una delle giovani atlete e hanno consentito agli inquirenti di ricostruire un quadro di presunti abusi sistematici, favoriti dall’autorità e dall’influenza esercitate dall’uomo nel ruolo di allenatore.
Secondo quanto riportato nel provvedimento, l’indagato avrebbe sfruttato il forte ascendente sulle atlete per compiere gravi atti di abuso sessuale, presentandoli come strumenti di crescita sportiva e professionale.
