Genova, all'acquario l'anteprima nazionale di "Blu e Flippy-amici per le pinne": per sensibilizzare i bimbi al rispetto dell'ambiente

Giovedì 1 Giugno, l’Acquario di Genova ha ospitato l'anteprima nazionale di Blu e Flippy – Amici per le pinne, il film d’animazione scritto e diretto da Mohammad Kheirandish in uscita al cinema l’8 Giugno distribuito da Adler Entertainment. Ha introdotto il film Roberta Parodi Responsabile dei servizi educativi dell’Acquario di Genova.

Grazie ad Adler Entertainment, la casa di produzione iraniana Sky Frame Studio, già molto nota in Germania e conosciuta all’estero grazie alle sue serie tv animate, arriva anche in Italia, con l’emozionante storia del bambino Blu e del delfino Flippy. Un racconto animato di formazione e amicizia, che omaggia, con originalità e con la curata animazione in 3D di Kheirandish, l’indimenticabile storia del bambino Mowgli. La proiezione si terrà presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, la più ricca e variegata esposizione di biodiversità acquatica in Europa, luogo di eccellenza per anticipare l’uscita in sala di Blu e Flippy – Amici per le pinne.

SINOSSI

Quando un aereo precipita in mare, i delfini salvano un bambino e lo crescono come una famiglia. Il ragazzo vive una vita spensierata sotto le onde, fino a quando un mostro malvagio prende il potere sul mondo sottomarino. Il ragazzo viene esiliato sulla terraferma, dove un capitano dal cuore gentile lo accoglie. Con l'aiuto del capitano, il ragazzo intraprende un viaggio per risolvere il mistero della sua vera identità.

Una produzione Sky Frame Studios (Iran) e Mohammad Hamedani