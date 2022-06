Genova, Alessandra Grimaldi: "Complimenti a Bucci per la vittoria, ora avanti con la nuova diga"

di Matteo Angeli

"Gronda e Terzo Valico devo essere fatti il prima possibile. Genova crescerà ancora e io voglio far parte di questa sfida"

Alessandra Grimaldi, membro del cda di Grimaldi Holding, fa i complimenti al sindaco Marco Bucci per la rielezione e si dice favorevole alla costruzione della nuova diga di Genova.

"Faccio gli auguri al sindaco per il suo secondo mandato, eravamo in molti ad aspettarci questo risultato. E' riuscito a fare fatti e a dare alla città tanta concretezza. Sul porto voglio essere positiva, ci vuole buona volontà, fare squadra e un pizzico di fortuna. Gronda e Terzo Valico devo andare avanti così come la nuova diga che darà alle navi big size la possibilità di entrare e così saremo concorrenziali con il resto d'Europa. Ci apriremo a un nuovo mercato che oggi non possiamo soddisfare. Voglio crederci e voglio far parte di questa sfida".