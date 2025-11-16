Genova, albero caduto in via dei Mille a Sturla
di Redazione
20 sec
Lunga notte di lavoro, quella appena conclusa, per i Vigili del Fuoco, che hanno operato a causa del maltempo abbattutosi su Genova nella giornata di ieri. Erano oltre cento le richieste di soccorso da smaltire.
In mattinata intervento anche in via dei Mille, a Sturla, per la caduta di un albero. Sul posto, oltre ai VVF, anche la Polizia. La zona è stata transennata e messa in sicurezza.
