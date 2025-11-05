Genova: al via sulla nave Palinuro il "Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025”
di Carlotta Nicoletti
La cerimonia si è tenuta a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare, alla presenza delle autorità civili e militari
Si è svolta nel pomeriggio, alla Calata Molo Vecchio, la cerimonia di partenza della quinta edizione del Giro d’Italia a vela “Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 – Il Veloce”, evento che unisce sport, mare e tradizione.
La cerimonia si è tenuta a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare, alla presenza delle autorità civili e militari. Hanno preso parte all’iniziativa il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, il sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Berutti Bergotto, l'ex ministro Roberta Pinotti e la sindaca di Genova Silvia Salis.
La regata, partita ufficialmente dal capoluogo ligure, toccherà diverse tappe lungo le coste italiane per concludersi a Venezia tra il 17 e il 19 novembre, celebrando l’eccellenza della vela tricolore e il legame tra la Marina Militare e il mare.
