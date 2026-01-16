Genova, al via progetto scuola-lavoro con l’Istituto Montale nel settore Turismo

La giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessora al Turismo e al Marketing territoriale Tiziana Beghin, ha approvato lo schema di convenzione con l’Istituto Montale - Nuovo I.P.C., finalizzato all’avvio di percorsi scuola-lavoro nel settore turistico. Gli studenti potranno così svolgere esperienze pratiche presso la Direzione Turismo e gli uffici IAT comunali, entrando in contatto diretto con la gestione e la promozione dell’offerta turistica cittadina.

"Il turismo è un settore strategico per l’economia del nostro territorio", sottolinea l’assessora Beghin, evidenziando l’importanza di formare i giovani attraverso esperienze concrete e personalizzate, coerenti con il loro percorso educativo. La convenzione, inserita nel Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria, prevede che le attività siano seguite da tutor scolastici e formativi della struttura, offrendo così agli studenti la possibilità di apprendere “sul campo” a titolo gratuito. L’iniziativa rappresenta anche un invito ad altri istituti a scegliere il Comune di Genova per futuri percorsi scuola-lavoro.

