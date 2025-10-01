Genova, al via i lavori in via Balbi: modifiche alla viabilità fino a gennaio 2026 per il progetto degli Assi di Forza

Da martedì 1° ottobre alle 21 entrano in vigore importanti modifiche alla circolazione in via Balbi e via Arsenale di Terra, nel cuore del centro storico, a causa dell’apertura del cantiere per la realizzazione del cavidotto del Centro, un’infrastruttura strategica nell’ambito del progetto “Sistema degli Assi di Forza” per il potenziamento del trasporto pubblico locale. I lavori interesseranno il tratto compreso tra piazza della Nunziata e via San Benedetto, passando per via Balbi e via Andrea Doria, e si protrarranno fino alla mezzanotte del 3 gennaio 2026.

Nel dettaglio, in via Balbi saranno vietati il transito veicolare nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere, così come quello generale ad eccezione dei veicoli diretti o provenienti da proprietà laterali carrabili autorizzate, delle diramazioni e dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. Per garantire l’accesso a questi veicoli, nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate sarà temporaneamente ripristinato il doppio senso di marcia, regolato da movieri nei periodi di attività del cantiere e a vista negli altri orari, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata e piazza Acquaverde. I mezzi in uscita dovranno immettersi nella viabilità rispettando l’attuale circolazione a rotatoria.

Sempre in via Balbi, sul lato monte nel tratto compreso tra via Arsenale di Terra e piazza Acquaverde, verrà istituita un’area di sosta riservata ad autocarri e motocarri per le operazioni di carico e scarico merci, utilizzabile dalle 7 alle 19 nei giorni feriali con disco orario di un’ora. Nelle altre fasce orarie e nei giorni festivi, l’area sarà accessibile alle autovetture senza limitazioni di tempo. Sarà inoltre introdotto un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Modifiche simili interesseranno via Arsenale di Terra, dove su entrambi i lati della strada – monte e mare – saranno create aree di sosta riservate agli autocarri e motocarri per le operazioni di carico e scarico, con le stesse modalità previste per via Balbi. Anche qui verrà applicato il limite di velocità di 30 km/h.

L’impresa esecutrice dei lavori sarà tenuta a garantire sempre il transito pedonale in sicurezza, anche qualora si renda necessario chiudere temporaneamente i marciapiedi esistenti. In caso di accessi autorizzati alle aree di cantiere, questi dovranno essere regolati con la presenza di movieri.

Vista la portata dell’intervento e la centralità della zona coinvolta, la Polizia Locale predisporrà presidi fissi nei punti più strategici – piazza Acquaverde, piazza della Nunziata, via Andrea Doria, rotatoria del Principe e via Gramsci/via delle Fontane – per ridurre al minimo i disagi e garantire la sicurezza della circolazione, che nelle ore diurne sarà inevitabilmente appesantita dai rallentamenti. L’obiettivo è rendere il centro più accessibile e moderno, anche a costo di qualche disagio temporaneo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.