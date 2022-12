Genova, al San Martino via al secondo studio clinico su 'Sentinox', lo spray nasale anti Covid-19

Uno spray nasale per combattere il Covid-19. Al via presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova il secondo studio clinico sul dispositivo medico 'Sentinox', già sperimentato una prima volta nel maggio 2021. L'obiettivo è quello di valutare, attraverso questa seconda sperimentazione, il suo utilizzo anche nella prevenzione delle infezioni respiratorie acute.

I risultati ottenuti dagli studi preclinici e clinici post-commercializzazione hanno infatti confermato l'azione antimicrobica del prodotto, con la sua conseguente capacità di ridurre la carica virale nelle cavità nasali in presenza di pazienti con Covid-19 moderato, accorciando così il tempo necessario alla negativizzazione. La nuova sperimentazione, condotta dall'Unità Operativa di Igiene diretta dal professor Giancarlo Icardi, mira ad arruolare un totale di 1.400 soggetti di età compresa tra i 18 e i 64 anni, su base volontaria, per valutare l'efficacia dello spray nasale nella fase di prevenzione. Giancarlo Icardi ha ricordato come la partecipazione a questo studio può essere un'ottima occasione per monitorare il proprio stato di salute e, in particolare, per conoscere meglio le cause delle infezioni respiratorie acute: "Se si viene selezionati come gruppo di studio, si avrà a disposizione uno spray nasale che si è già dimostrato efficace nei confronti di Covid-19".