Genova: al Ducale un viaggio nell'Ottocento fra teatri, giardini e influenze francesi

Torna a Palazzo Ducale il ciclo di conferenze Benedett’Ottocento. Architettura e urbanistica nella Genova del XIX secolo, promosso dalla Fondazione Ordine Architetti di Genova. L’iniziativa, in programma per tutto il mese di ottobre 2025, propone una serie di incontri serali dedicati alle trasformazioni che hanno segnato la Genova ottocentesca, tra architettura, paesaggio urbano e cultura.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 1 ottobre alle 20.30 con Sara Rulli, architetto e funzionaria dei Musei Nazionali di Genova, che proporrà una lettura a confronto tra due importanti teatri cittadini. La conferenza, intitolata Il derby dei teatri. Carlo Felice VS Gustavo Modena: due idee di città, metterà in luce le visioni urbane incarnate dai due edifici simbolo della cultura genovese e sampierdarenese prima dell’annessione alla Grande Genova. Al centro dell’intervento, anche le figure di Carlo Barabino e Nicolò Bruno, architetti che hanno lasciato un segno profondo nello sviluppo della città borghese.

Giovedì 9 ottobre sarà la volta di Matteo Frulio, esperto di giardini storici, con C’era una volta il Genoashire, la grande stagione dei giardini paesaggistici. Il relatore esplorerà il legame tra Genova e il giardino “all’inglese”, analizzando l’influenza dei modelli britannici e la loro reinterpretazione ligure in esempi come Villa Pallavicini e Villa Galliera, senza dimenticare i giardini oggi scomparsi come quello di Villa Lomellini.

Il terzo incontro, previsto per giovedì 16 ottobre, sarà curato da Caterina Tamagno, paesaggista e consigliera dell’Ordine Architetti PPC di Genova. In Genova sotto vetro. Il verde urbano tra coltivazione e contemplazione, si parlerà dell’evoluzione del paesaggio urbano genovese nel XIX secolo, dell’introduzione di specie esotiche come camelie e palme e della doppia anima del giardino ottocentesco, sospeso tra ricerca scientifica e gusto estetico.

Il ciclo si concluderà giovedì 6 novembre con la conferenza Parigi a Genova. Influssi d’Oltralpe in una città che si reinventa, a cura di Jacopo Baccani, curatore dell’intero progetto. L’intervento offrirà una riflessione sull’impatto delle influenze francesi nell’architettura e nell’urbanistica genovese dell’Ottocento, in continuità con il programma Genova e l’Ottocento.

Tutti gli incontri si terranno nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale alle ore 20.30, con ingresso libero.

