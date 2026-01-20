Genova: aggredita cassiera di supermercato, presidio dei sindacati
di Redazione
Iaquinandi (Uiltucs): "Vogliamo che la protezione dei lavoratori diventi una priorità assoluta"
Questa mattina, in via Manuzio a San Fruttuoso, si è svolto un presidio di protesta davanti al supermercato PAM per esprimere solidarietà alla cassiera aggredita il 9 gennaio mentre cercava di fermare un furto. La donna è stata ricoverata all’ospedale San Martino a causa di un trauma cervicale.
"Siamo qui per sostenere la collega vittima di violenza – ha dichiarato Eugenio Iaquinandi, rappresentante Uiltucs Liguria – ma casi simili si stanno moltiplicando, anche a Voltri e al Lagaccio. L’azienda ci ha detto che il budget per la sicurezza è limitato e non può essere aumentato. Noi chiediamo invece che la protezione dei lavoratori diventi una priorità assoluta".
